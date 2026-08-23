Бывшему капитану «Торпедо» Полукарову ампутировали часть ноги

Бывшему защитнику и капитану московского «Торпедо» Александру Полукарову ампутировали часть ноги. Об этом сообщил спортивный юрист Антон Смирнов в своём телеграм-канале.

Смирнов узнал об операции накануне. Сейчас Полукарову 66 лет.

«Причины произошедшего неизвестны», — написал юрист.

Полукаров выступал за «Торпедо» с 1980 по 1991 год. За 12 лет он провёл в составе московского клуба 319 матчей.

В 1991 году футболист вместе с вратарём Александром Уваровым перешёл в «Маккаби» из Тель-Авива. В составе израильской команды Полукаров дважды завоёвывал серебро национального чемпионата. В 1994 году он выиграл Кубок Израиля.

За карьеру защитник провёл 23 матча в еврокубках. Он сыграл четыре встречи в Лиге чемпионов, 11 — в Кубке кубков и восемь — в Кубке УЕФА. Полукаров также дважды входил в список 33 лучших футболистов сезона в СССР. В 1990 году он занял в нём третье место, а в 1991 году — второе.

Ранее сообщалось, что 20-летний нападающий «Кальяри» Яэль Трепи попал в реанимацию после происшествия в бассейне на Сардинии. Футболист оказался в глубокой части бассейна и начал тонуть. После спасения его экстренно доставили вертолётом в больницу Santissima Annunziata в Сассари. Сейчас Трепи находится в отделении интенсивной терапии.