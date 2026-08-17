20-летний футболист «Кальяри» едва не утонул в бассейне и попал в реанимацию

Французский нападающий итальянского «Кальяри» Яэль Трепи оказался в реанимации после инцидента в бассейне на Сардинии. Об этом сообщает L’Unione Sarda.

По данным издания, происшествие случилось вечером в воскресенье. 20-летний футболист оказался в глубокой части бассейна и начал тонуть. После спасения его экстренно доставили вертолётом в больницу Santissima Annunziata в Сассари.

Сейчас Трепи находится в отделении интенсивной терапии. Итальянские СМИ сообщают, что врачи ввели его в медикаментозную кому, а обследование выявило большое количество жидкости в лёгких. Состояние футболиста оценивается как тяжёлое.

В «Кальяри» подтвердили госпитализацию игрока и заявили, что находятся на постоянной связи с больницей и семьёй Трепи.

Француз является воспитанником системы «Кальяри» и выступает за основную команду с 2026 года. В прошлом сезоне он провёл восемь матчей в Серии А и забил один гол.

Ранее футболист эстонского клуба «Харью» Усалифа Инди скончался во время пробежки в Португалии. Находившийся поблизости прохожий вызвал экстренные службы, однако медики не смогли спасти спортсмена и констатировали его смерть на месте.