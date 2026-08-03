В Бразилии застрелили 15-летнего футболиста «Сентро Спортиво Алагоано»

В бразильском городе Масейо 15-летний футболист молодёжной команды «Сентро Спортиво Алагоано» (CSA) погиб после стрельбы во время товарищеского матча. Игрока, выступавшего за команды академии «Сан-Паулу», доставили в больницу, однако спасти его не удалось, сообщает издание Globo.

Погибшим оказался Микаэл Леандро да Силва. Инцидент произошёл в районе Понтал-да-Барра на юге Масейо. По данным полиции, подросток стал случайной жертвой нападения. Правоохранители начали расследование. Следователи из отдела DHPP прибыли на место происшествия. Одной из основных версий остаётся причастность группировок, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Во время стрельбы пострадали и другие люди, находившиеся рядом с местом проведения игры.

Микаэл ранее представлял академию «Сан-Паулу», куда присоединился во второй половине прошлого года. В составе юношеских команд клуба он выступал на уровнях до 14 и до 15 лет, а также стал победителем Кубка Fictor среди игроков до 15 лет в 2026 году. После ухода из «Сан-Паулу» футболист вернулся в Масейо и начал тренироваться с командой CSA до 15 лет. Клуб выразил соболезнования семье и близким спортсмена, а также призвал власти довести расследование до конца.

«Сентро Спортиво Алагоано выражает глубокие соболезнования в связи с гибелью юного Микаэля Леандро, который входил в состав команды «Азулао» до 15 лет. Мы выражаем солидарность с друзьями и родными в этот тяжёлый час. Надеемся, что компетентные органы проведут расследование этого дела, чтобы раскрыть это жестокое преступление», — говорится в заявлении клуба.

Ранее в американском Айдахо три человека погибли, ещё как минимум двое получили ранения во время стрельбы в городе Твин-Фоллс. Стрельба произошла рядом с рестораном In-N-Out Burger. Выстрелы прозвучали на глазах у прохожих и водителей, которые в этот момент проезжали мимо. Правоохранители устанавливают причины произошедшего и личность стрелявшего.