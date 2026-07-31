Бразильские врачи разорвали пациентке половину кишечника на плановом осмотре, трое её детей осиротели

Жительница Бразилии скончалась от перфорации кишечника, полученной во время стандартного медицинского обследования. О трагическом инциденте рассказал портал Último Segundo.

41-летняя Мариана душ Сантуш Кандидо обратилась в муниципальную больницу на востоке Сан-Паулу во вторник, 28 июля. Процедура была для неё первой в жизни и считалась плановой.

Уже на следующий день женщину экстренно взяли в операционную. Хирурги провели шестичасовое вмешательство с удалением части толстой кишки, однако разрыву подверглась почти половина органа.

Несмотря на усилия врачей, в отделении интенсивной терапии развились тяжёлые осложнения. Спасти многодетную мать не удалось.

Погибшая трудилась в школе и в одиночку воспитывала троих детей. По предварительным сведениям, никаких проблем со здоровьем у неё ранее не наблюдалось. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, начато расследование.

Ранее Life.ru рассказывал о тяжёлых последствиях, с которыми столкнулась жительница Ульяновска в результате врачебной ошибки. В ходе вмешательства хирурги зацепили иглой кишечник и по ошибке пришили его к влагалищу. Женщина утверждает, что лишилась возможности заниматься спортом и вести привычный образ жизни, стала заложницей туалета после приёмов пищи, а её интимная жизнь оказалась разрушенной. В результате инфицирования у неё дважды прерывались беременности.