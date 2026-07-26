Родился — и стал причиной иска: Мать потребовала 6 млн с врачей за появление третьего ребёнка

Жительница Ростова-на-Дону попыталась взыскать с медицинских учреждений 6 млн рублей после ошибки врачей при проведении аборта. Женщина заявила, что рождение третьего ребёнка негативно сказалось на её старших детях. Об этом стало известно Mash.

История началась в 2023 году, когда разведённой Валентине Пархоменко врачи сообщили о неразвивающейся беременности и провели процедуру прерывания. После этого пациентке назначали лечение антибиотиками и направляли на обследования. Позже выяснилось, что беременность сохранялась, а ребёнок продолжал развиваться. К моменту повторного выяснения обстоятельств срок превышал 14 недель. Экспертиза подтвердила наличие врачебных ошибок.

Ранее женщина уже смогла взыскать с трёх медицинских учреждений более 400 тысяч рублей. Однако затем она подала новый иск — уже в интересах двух старших детей. Пархоменко утверждала, что появление младшего сына стало для них тяжёлым испытанием: дети якобы почувствовали нехватку внимания и переживали из-за рождения брата. Размер морального вреда она оценила в 6 млн рублей.

В качестве подтверждения своих доводов женщина предоставила видеоматериалы, включая документальный фильм «Выжил после аборта» и телевизионный сюжет. Суд не поддержал требования. В инстанции отметили, что ревность детей к новорождённому является обычной семейной ситуацией и сама по себе не может быть основанием для выплаты крупной компенсации.

Ранее стало известно о случае с жительницей Махачкалы, которая столкнулась с осложнениями после блефаропластики. По словам девушки, операцию ей провела знакомая хирург, за процедуру она заплатила 20 тысяч рублей. После вмешательства пациентка заметила, что один из глаз перестал полностью закрываться.