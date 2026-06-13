Отрезал лишнее: Россиянка больше не может закрывать глаз после неудачной пластики

Жительница Махачкалы лишилась возможности полностью закрывать глаз после блефаропластики, которую сделала у знакомого хирурга. Вместо ожидаемого косметического эффекта девушка получила проблемы со зрением, бессонницу и длительное лечение, сообщает Baza.

По словам пострадавшей, операцию ей провела давняя знакомая Маликат. За блефаропластику пациентка заплатила 20 тысяч рублей. Сразу после вмешательства глаз перестал полностью закрываться, однако хирург объяснила это послеоперационным отёком и рекомендовала дождаться восстановления.

Жительница Махачкалы Валадият после блефаропластики. Фото © Telegram / Baza

Со временем ситуация не улучшилась. Напротив, появились проблемы со сном и зрением. Чтобы ночью глаз не оставался открытым, женщине приходится фиксировать веко пластырем.

Позже Валадият обратилась к другому специалисту. Тот пришёл к выводу, что во время операции было удалено слишком много кожи — примерно на 3–4 миллиметра больше необходимого. Для исправления последствий пациентке потребовалась повторная операция с пересадкой кожи.

По словам женщины, вместо извинений она сначала услышала оправдания от хирурга, а затем столкнулась с угрозами со стороны её матери. Несмотря на это, обращаться в суд Валадият пока не планирует. Как она объяснила, её останавливает беременность Маликат.

Сейчас жительница Махачкалы продолжает восстановление, проходит необходимые процедуры и выполняет рекомендации врачей. Специалисты рассчитывают, что со временем функции века удастся восстановить полностью.

Ранее Life.ru сообщал, что покраснение глаз может быть одним из первых признаков серьёзных заболеваний. Врачи также советуют не игнорировать постоянную сухость и шелушение кожи, поскольку такие симптомы нередко связаны с дефицитом железа, витаминов или нарушениями в работе щитовидной железы.