Врачи пришили женщине кишку к влагалищу, сделав её «заложницей туалета»

Жительница Ульяновска заявила о серьёзных последствиях после операции в частной клинике. 36-летняя женщина хотела восстановить внешний шов интимной зоны после родов, но врачи случайно подцепили иглой кишечник и пришили его к влагалищу. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Женщина утверждает, что после вмешательства у неё начались серьёзные проблемы со здоровьем, из-за которых она была вынуждена отказаться от спорта, тяжёлой работы и привычной активности. Из-за кишечника во влагалище испортилось качество интимной жизни, а выйти на улицу после плотного обеда попросту невозможно — она стала «заложницей туалета».

Кроме того, врачебная ошибка привела к двум прерванным беременностям из-за инфицирования. Женщина утверждает, что клиника не признаёт вину и связывает последствия с несоблюдением послеоперационных рекомендаций. В медучреждении, как отмечает женщина, отказались выплачивать компенсацию, а документы, по её словам, корректировались после инцидента.

В настоящее время она обратилась в Следственный комитет, однако материалы проверки были переданы в МВД, и решение о возбуждении дела пока не принято.

Ранее в Москве после косметологической процедуры в одной из московских клиник впала в кому сотрудница Верховного суда России. Женщина пришла на мезотерапию в клинику эстетической медицины на Беловежской улице. Во время процедуры ей вводили препараты с витаминами и гиалуроновой кислотой.