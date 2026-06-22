Сотрудница Верховного суда впала в кому после мезотерапии в Москве

Сотрудница Верховного суда России попала в реанимацию после косметологической процедуры в одной из московских клиник. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, 52-летняя женщина пришла на мезотерапию в клинику эстетической медицины на Беловежской улице. Во время процедуры ей вводили препараты с витаминами и гиалуроновой кислотой.

В процессе инъекций пациентка почувствовала слабость, после чего потеряла сознание. Прибывшие медики доставили её в реанимацию Центральной клинической больницы.

Как утверждается, женщина более двух суток находилась в коме. Сейчас врачам удалось стабилизировать её состояние.

Стоимость процедуры составляла около 20 тысяч рублей. Представители клиники комментировать произошедшее отказались.

Мезотерапия обычно сопровождается местными реакциями — покраснением, жжением или синяками в местах уколов. Более серьёзные осложнения встречаются редко и могут быть связаны с аллергией, индивидуальной реакцией на препарат или нарушениями при проведении процедуры.

Что именно стало причиной резкого ухудшения состояния пациентки, пока не установлено

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