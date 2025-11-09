Ожоги вместо чистоты: Увлечение «волшебным» кремом из TikTok обернулось для девушек кошмаром

В соцсетях зафиксирована волна обращений от девушек с жалобами на сильное раздражение и ожоги кожи лица после применения разрекламированного средства от акне. Об этом написал Telegram-канал Baza.

Речь идёт о лекарственном препарате «Базирон АС», который позиционировался как эффективное решение против высыпаний, доступное в свободной продаже. Как выяснилось, многие применяли его как стандартный косметический крем, нанося несколько раз в сутки, без учёта особенностей состава.

Специалисты в области дерматологии, по словам Baza, разъяснили, что активный компонент бензоилпероксид действительно подавляет бактерии, но при нарушении инструкции провоцирует серьёзные повреждения кожного покрова. Как уточняет издание, результатом такого использования стали не очищенные покровы, а химические ожоги, интенсивное шелушение и раневые поверхности.

Есть вероятность, что совсем скоро миллион кремов с сомнительным действием и вовсе не понадобится. В России должна появиться вакцина от акне. Однако она не станет панацеей, предупреждает дерматолог Юлия Галлямова. Главные риски — самолечение и непрофессиональное применение, когда каждый косметолог захочет использовать препарат без учёта побочных эффектов. Кроме того, акне имеет множество причин, и универсальное лекарство создать крайне сложно — кому-то вакцина поможет, а на кого-то не подействует.