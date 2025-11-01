Дерматолог объяснила, почему вакцина не может избавить от акне навсегда

Если вакцина против акне и появится в ближайшее время, то вряд ли её следует считать панацеей от данной болезни, хотя эффект, конечно, будет. Об этом заявила «Постньюс» врач-дерматолог Юлия Галлямова. По её словам, главная опасность — стремление некоторых россиян заниматься самолечением и не верить врачам.

«Первая опасность — неправильное применение. Это когда вакцина будет общедоступна и все подряд будут использовать её, не учитывая, что любое лекарство имеет побочные эффекты и показания», — пояснила медик.

Так, например, каждый косметологический кабинет начнёт использовать препарат, а профессионализм мастера не всегда оказывается на высоте. Дерматолог напомнила, что последствия самолечения потом разгребают врачи. Кроме того, акне имеет множество причин и условий развития, которые вакцина может не учесть, поэтому кто-то излечится, а у кого-то не будет заметен эффект. А вот разработать универсальный препарат — задача совсем не простая, резюмировала Галлямова.

Ранее жительница Москвы столкнулась с серьёзными осложнениями после введения препарата «Монако» в кресле косметолога. Спустя всего неделю после инъекций у женщины пропала мимика, возникли проблемы с поворотом головы, а затем перекосило рот.