Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 07:38

Дерматолог дала советы, как убрать возрастную пигментацию

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Возрастная пигментация кожи возникает из-за нарушения распределения меланина — пигмента, отвечающего за цвет кожных покровов, рассказала Здоровью Mail врач-дерматолог Яна Шацкая. По её словам, основными провоцирующими факторами становятся ультрафиолетовое излучение, гормональные изменения, генетическая предрасположенность, а также хронический стресс и воспалительные процессы.

Миллионы женщин тратят время зря: 6 процедур, которые действительно стоят своих денег в 2025 году
Миллионы женщин тратят время зря: 6 процедур, которые действительно стоят своих денег в 2025 году

Специалист отметила, что домашний уход может лишь незначительно улучшить состояние кожи, тогда для устранения выраженных пигментных пятен требуется профессиональное косметологическое вмешательство. К безопасным и эффективным домашним средствам дерматолог отнесла низкоконцентрированные кислотные сыворотки и кремы с гликолевой, миндальной или молочной кислотой, а также косметику с ниацинамидом, витамином С и арбутином.

Эксперт предостерегла от использования агрессивных скрабов и непроверенных «отбеливающих» средств, которые часто содержат запрещённые компоненты. Среди наиболее действенных профессиональных методик она выделила химические пилинги, лазерное удаление пигментации, IPL-терапию, а также мезотерапию и биоревитализацию со специальными комплексами для выравнивания тона кожи.

Life.ru выяснил, что происходит с волосами и кожей после пивных масок и ополаскиваний
Life.ru выяснил, что происходит с волосами и кожей после пивных масок и ополаскиваний

Ранее россиянок призвали не обкладываться улитками ради красоты. Дерматолог предупредила об опасности омоложения лица слизью улиток. Кроме того, эксперт назвала 5 невероятных изменений после отказа от косметики. А ещё россиян предупредили об опасности сна на чужом постельном белье.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar