Дерматолог дала советы, как убрать возрастную пигментацию

Возрастная пигментация кожи возникает из-за нарушения распределения меланина — пигмента, отвечающего за цвет кожных покровов, рассказала Здоровью Mail врач-дерматолог Яна Шацкая. По её словам, основными провоцирующими факторами становятся ультрафиолетовое излучение, гормональные изменения, генетическая предрасположенность, а также хронический стресс и воспалительные процессы.

Специалист отметила, что домашний уход может лишь незначительно улучшить состояние кожи, тогда для устранения выраженных пигментных пятен требуется профессиональное косметологическое вмешательство. К безопасным и эффективным домашним средствам дерматолог отнесла низкоконцентрированные кислотные сыворотки и кремы с гликолевой, миндальной или молочной кислотой, а также косметику с ниацинамидом, витамином С и арбутином.

Эксперт предостерегла от использования агрессивных скрабов и непроверенных «отбеливающих» средств, которые часто содержат запрещённые компоненты. Среди наиболее действенных профессиональных методик она выделила химические пилинги, лазерное удаление пигментации, IPL-терапию, а также мезотерапию и биоревитализацию со специальными комплексами для выравнивания тона кожи.