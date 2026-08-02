В США три человека погибли во время стрельбы возле ресторана в Айдахо

Три человека погибли, ещё как минимум двое получили ранения во время стрельбы в городе Твин-Фоллс американского штата Айдахо. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителя местных властей.

По данным телеканала, стрельба произошла рядом с рестораном In-N-Out Burger. Полиция квалифицировала случившееся как «инцидент со стрелком».

Уличная перестрелка в Айдахо. Видео © X / Noteworthy News

Очевидцы рассказали, что выстрелы прозвучали на глазах у прохожих и водителей, которые в этот момент проезжали мимо. Правоохранители устанавливают причины произошедшего и личность стрелявшего. На месте продолжают работать вооружённые сотрудники полиции. Власти пока не сообщили, оказался ли предполагаемый нападавший среди погибших.

Ранее суд американского штата Индиана приговорил 15-летнего Джомейза Лэрри к 100 годам лишения свободы за участие в перестрелке, во время которой погибла 26-летняя Дайла Суэйн. Инцидент произошёл в феврале 2025 года возле ночного клуба в городе Андерсон. Следствие считает, что участники банды Mickey Cobra Nation пытались убить свидетеля по другому уголовному делу, однако смертельное ранение получила Суэйн, которая не была целью нападения.