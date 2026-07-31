15-летнего американца приговорили к веку тюрьмы за убийство женщины

Суд американского штата Индиана приговорил 15-летнего Джомейза Лэрри к 100 годам тюрьмы за участие в перестрелке, в которой погибла 26-летняя Дайла Суэйн. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на прокуратуру округа Мэдисон.

Стрельба произошла в феврале 2025 года возле ночного клуба в городе Андерсон. По версии обвинения, участники банды Mickey Cobra Nation пытались убить свидетеля по другому делу, однако смертельное ранение получила не являвшаяся целью нападения Суэйн.

Во время атаки была также ранена ещё одна женщина. Третью пострадавшую сбил автомобиль, водитель которого пытался покинуть место стрельбы, уточняет ABC News.

Присяжные признали Лэрри виновным в убийстве, покушении на убийство и сговоре. Суд назначил ему 50 лет за гибель Суэйн и увеличил срок ещё на 50 лет из-за участия подростка в преступной организации.

При этом законодательство Индианы позволяет осуждённому, который был несовершеннолетним на момент преступления, попросить суд пересмотреть наказание после 20 лет заключения. Решение о сокращении срока будет принимать судья, а прокуратура сможет выступить против, сообщает ABC News.

По этому же делу 19-летний Рашан Самуэльс получил 125 лет тюрьмы, а его ровесник Кайри Крэйвер — 90 лет. Четвёртый обвиняемый должен предстать перед судом позднее.