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9 июня, 20:14

В США признали недееспособным обвиняемого в убийстве украинки Ирины Заруцкой

Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Iryna Zarutska / WBTV

Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Iryna Zarutska / WBTV

В американском штате Северная Каролина суд признал Декарлоса Брауна, обвиняемого в жестоком убийстве 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой, недееспособным для участия в судебном процессе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на адвокатов мужчины. Трагедия произошла в августе 2025 года в городе Шарлотт.

По решению суда, Браун направлен в охраняемое медицинское учреждение, где проведёт не более четырёх месяцев. За это время специалистам предстоит установить, сможет ли обвиняемый в дальнейшем участвовать в разбирательстве. Рассмотрение уголовного дела отложено до получения результатов экспертизы. Напомним, что за совершённое преступление Декарлосу Брауну грозит высшая мера наказания — смертная казнь.

В США экс-бойфренд застрелил 21-летнюю украинскую беженку Товмаш
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Напомним, что в Северной Каролине была убита 23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая. Трагедия произошла 22 августа 2025 года вечером на железнодорожной станции в Шарлотте. Также в интернете распространилось видео с места происшествия, снятое в поезде. Отдельно сообщалось, что отец погибшей пытался получить разрешение на выезд, чтобы проститься с дочерью.

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Виталий Приходько
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