Два шприца — один день: Флорида устроила казнь «даблкилл», которой не было почти 10 лет

Во Флориде впервые за несколько лет провели сразу две смертные казни в течение одного дня. Смертельную инъекцию получили бывший полицейский Джеймс Дакетт и 80-летний Доминик Оккиконе, осуждённые за жестокие убийства, совершённые в 1980-х годах. Об этом сообщило издание Mail Online.

Первым во вторник был казнён 68-летний Джеймс Дакетт. Бывший сотрудник полиции до конца отрицал свою вину, однако был признан виновным в убийстве 11-летней Терезы МакЭби в 1987 году. Перед процедурой он съел традиционный последний ужин, а после введения смертельной инъекции не произнёс ни слова. Смерть констатировали в 13:19.

Спустя почти пять часов приговор привели в исполнение в отношении 80-летнего Доминика Оккиконе. Перед смертью он попросил прощения у пострадавших от его преступлений. Мужчина умер в 18:13 и стал самым пожилым заключённым, казнённым во Флориде за всю современную историю ведения такой статистики.

Оба приговора связаны с преступлениями конца 1980-х. Следствие установило, что Дакетт воспользовался служебным положением, посадил школьницу в патрульную машину, после чего девочку нашли мёртвой. Экспертиза показала, что ребёнка изнасиловали, задушили и утопили.

Оккиконе получил высшую меру наказания за расправу над родителями своей бывшей невесты. По материалам дела, он вернулся к их дому с оружием, перерезал телефонную линию, застрелил отца женщины, а затем ворвался внутрь и несколько раз выстрелил в её мать. Защита ссылалась на алкоголизм и психическое состояние подсудимого, однако присяжные всё равно поддержали смертный приговор.

Сразу две казни за сутки стали первым подобным случаем в США со времён Арканзаса, где аналогичная процедура проводилась в 2017 году. Всего с начала 2026 года во Флориде привели в исполнение уже 12 смертных приговоров — больше, чем во всех остальных американских штатах вместе взятых. В августе власти планируют провести ещё одну казнь.

Губернатор Рон ДеСантис, при котором штат стал лидером по числу исполненных смертных приговоров, неоднократно заявлял, что десятилетиями откладывать исполнение решений суда нельзя. По его словам, «отсрочка правосудия — это отказ в справедливости». Родственники погибших поддержали такую позицию. Мать Терезы МакЭби призналась, что ждала этого дня почти 40 лет, а двоюродная сестра девочки заявила, что бывший полицейский «воспользовался своим значком».

Ранее стало известно, что предполагаемый убийца шестерых человек в немецком городе Штаде был найден мёртвым в своей камере. 45-летнего Фатиха Г., содержавшегося в одиночном блоке, обнаружили без признаков жизни во время утреннего обхода. Следов присутствия других людей в помещении не выявили. Сейчас специалисты устанавливают точную причину его смерти.