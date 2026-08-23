«Наконец-то выдохнул»: Тюкавин прервал голевую засуху

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин признался, что соскучился по ощущениям от забитых голов. После игры, в которой его дубль принёс команде победу во встрече с «Родиной», форвард рассказал о своих впечатлениях с журналистами.

«Были моменты, получилось реализовать, выдохнул наконец-то чуть-чуть. Спасибо парням, которые сделали фантастические подачи. Посмотрим, попёрло ли», — сказал Тюкавин.

Нападающий отметил, что до этого долго не мог отличиться и успел соскучиться по эмоциям после голов. По его словам, большую поддержку в этот период ему оказывал главный тренер Сандро Шварц.

Дубль стал для Тюкавина первым результативным действием в сезоне. До матча с «Родиной» форвард не забивал в семи встречах во всех турнирах.

После победы над столичным соперником «Динамо» набрало семь очков и занимает шестое место в таблице РПЛ. Следующий матч команда проведёт 29 августа против «Локомотива».

Напомним, московское «Динамо» обыграло «Родину» со счётом 3:1 в пятом туре РПЛ, одержав вторую победу в сезоне. Гости вышли вперёд на 32-й минуте после гола Икера Посо, но ещё до перерыва Константин Тюкавин восстановил равенство. Во втором тайме он оформил дубль на 49-й минуте, а окончательный результат установил Антон Миранчук.