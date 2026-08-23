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23 августа, 14:56

«Динамо» обыграло «Родину» в РПЛ благодаря дублю Тюкавина

Константин Тюкавин. Обложка © ФК «Динамо»

Константин Тюкавин. Обложка © ФК «Динамо»

Московское «Динамо» одержало вторую победу в сезоне РПЛ, обыграв «Родину» со счётом 3:1. Матч состоялся в рамках пятого тура чемпионата России.

Гости первыми открыли счёт — на 32-й минуте отличился Икер Посо. Однако ещё до перерыва хозяева сравняли результат благодаря голу Константина Тюкавина.

Во втором тайме форвард «Динамо» оформил дубль, поразив ворота соперника на 49-й минуте. Ещё один мяч в составе бело-голубых забил Антон Миранчук.

После пяти туров «Динамо» набрало семь очков и занимает шестое место в таблице РПЛ. «Родина», которая проводит первый сезон в высшем дивизионе, с четырьмя баллами располагается на 13-й строчке.

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