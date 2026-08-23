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23 августа, 13:48

Король вновь на троне: Team Spirit первой в истории трижды покорила The International

Team Spirit стали первыми в истории трёхкратными победителями The International

Обложка © Twich

Обложка © Twich

Team Spirit стала первой командой в истории Dota 2, которой удалось трижды выиграть The International. В финале турнира в Шанхае коллектив со счётом 3:2 одолел PARIVISION, выступавшую на чемпионате под названием TEAM VISION.

За Spirit играли россияне Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Алексей not me Космынин, Александр rue Филин и украинец Илья Yatoro Мулярчук. Игроки сражались друг с другом на протяжении пяти матчей, а интрига держалась до самой последней минуты.

До нынешнего турнира Spirit поднимала Aegis в 2021 и 2023 годах. Теперь клуб единолично возглавил список многократных чемпионов TI: у OG и Team Liquid остаётся по два титула.

Призовой фонд турнира превысил $3,1 млн. Чемпионы получили около $1,34 млн, а третье место заняла Team Yandex. Суммарные призовые состава Spirit за всю историю выступлений в Dota 2 уже исчисляются десятками миллионов долларов.

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Ранее Life.ru писал, что российские команды впервые в истории заняли весь топ-4 The International. В решающую четвёрку пробились Team Spirit, Team Vision, Team Yandex и BoomBoys, поэтому Aegis ещё до финального матча был гарантирован российскому коллективу.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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