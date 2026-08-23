Team Spirit стала первой командой в истории Dota 2, которой удалось трижды выиграть The International. В финале турнира в Шанхае коллектив со счётом 3:2 одолел PARIVISION, выступавшую на чемпионате под названием TEAM VISION.

За Spirit играли россияне Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Алексей not me Космынин, Александр rue Филин и украинец Илья Yatoro Мулярчук. Игроки сражались друг с другом на протяжении пяти матчей, а интрига держалась до самой последней минуты.

До нынешнего турнира Spirit поднимала Aegis в 2021 и 2023 годах. Теперь клуб единолично возглавил список многократных чемпионов TI: у OG и Team Liquid остаётся по два титула.

Призовой фонд турнира превысил $3,1 млн. Чемпионы получили около $1,34 млн, а третье место заняла Team Yandex. Суммарные призовые состава Spirit за всю историю выступлений в Dota 2 уже исчисляются десятками миллионов долларов.

Ранее Life.ru писал, что российские команды впервые в истории заняли весь топ-4 The International. В решающую четвёрку пробились Team Spirit, Team Vision, Team Yandex и BoomBoys, поэтому Aegis ещё до финального матча был гарантирован российскому коллективу.