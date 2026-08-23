Эрлинг Холанд сбрил свою белокурую гриву, наводящую ужас на поле

Норвежский футболист Эрлинг Холанд неожиданно распрощался с длинными светлыми волосами, которые за последние годы стали одной из главных деталей его образа. Новую ультракороткую стрижку форвард «Манчестер Сити» показал в социальных сетях 23 августа, за несколько часов до первого матча клуба в новом сезоне АПЛ.

Эрлинг Холанд сбрил волосы. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / erling

Норвежец опубликовал процесс преображения и фотографии результата. Привычного хвоста, с которым нападающий выходил на поле последние годы, теперь не осталось.

«Новый сезон — новый стиль. Короткая стрижка — никаких забот», — написал спорстмен.

Перемена сразу стала поводом для шуток болельщиков. Одни решили, что футболист выглядит лучше, другие посетовали, что «викинг» лишился фирменной гривы. Сам Холанд к преображению отнёсся куда спокойнее и представил его как часть перезагрузки перед новым сезоном.

Ранее Life.ru писал, что Холанд получил сразу четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса. Среди достижений форварда — рекорд АПЛ по скорости достижения отметки в 100 голов и звание лучшего бомбардира Лиги наций.