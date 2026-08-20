«Превращаются в Алёнушек»: Влад Лисовец призвал женщин отрезать длинные волосы

Стилист Влад Лисовец, известный своей критикой сверхдлинных волос, столкнулся с волной негодования от поклонниц, для которых роскошная шевелюра — главное природное достояние. Однако модный эксперт непреклонен и настаивает на том, что длинная грива одной длины безнадежно устарела. Об этом он сообщил Пятому каналу.

Стилист Влад Лисовец высказался против сверхдлинных волос у женщин. Видео © Пятый канал

Многие обратили внимание на кажущееся противоречие: Лисовец призывает стричься, а сам носит локоны ниже плеч. В ответ на это он пояснил, что его рекомендации касаются исключительно женских причёсок. По его словам, бесформенная длина превращает девушку в «Алёнушку», что выглядит архаично. Сейчас в моде совсем другая эстетика. Он утверждает, что пряди до пояса идут лишь высоким стройным девушкам с модельной внешностью, а в остальных случаях выглядят симпатично, но лишены стиля.

«Какие варианты: либо хвост длинный, либо распущены длинные волосы. Но это надо быть топ-моделью, супервысокой, очень худой, тогда, может быть, это будет смотреться красиво. Во всех остальных случаях смотрится симпатично, но не стильно», — заключил эксперт.

Ранее трихолог перечислила основные причины секущихся концов. К ним относятся частое использование фена и плойки, агрессивные химические процедуры (окрашивание, осветление, завивка), а также недостаток увлажнения из-за неправильного ухода или внешних факторов (солнце, ветер, мороз). Кроме того, кончики портятся при грубом расчёсывании, особенно мокрых и спутанных волос. По словам врача, секущиеся концы — это не только косметический дефект, но и сигнал о регулярном повреждении волос.