«Крылья Советов» пригрозили судом Губерниеву за резкие слова про футболистов

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» пригрозил судом комментатору «Матч ТВ» Дмитрию Губерниеву из-за его высказываний в эфире шоу «Все на Матч!». Об этом сообщает «Чемпионат».

Поводом для конфликта стал матч Кубка России между «Крыльями Советов» и петербургским «Зенитом». Разбирая один из эпизодов встречи, Губерниев раскритиковал действия игроков самарской команды и заявил, что они «ведут себя, как свиньи, на поле».

«Наш клуб готов обратиться с иском в суд в отношении ведущего телеканала, чтобы добиться справедливого решения. Но очень надеемся, что до этого не дойдёт. Мы не заинтересованы в эскалации конфликта, который возник лишь из-за одного отдельного человека, и рассчитываем на скорое урегулирование вопроса», — сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».

Накануне Life.ru рассказывал, что Роскомнадзор потребовал взыскать с фигуристки Елизаветы Туктамышевой 38,2 тысячи рублей обязательных отчислений с доходов от интернет-рекламы. Иск поступил в суд 13 июля, однако к рассмотрению по существу дело не дошло: заявление вернули регулятору из-за отсутствия уникального идентификатора начисления.