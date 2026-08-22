РКН потребовал взыскать с Туктамышевой 38,2 тыс. рублей за рекламу

Роскомнадзор потребовал взыскать с чемпионки мира по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой 38,2 тысячи рублей обязательных отчислений с доходов от интернет-рекламы. Иск поступил в суд ещё 13 июля, сообщает «Mash на спорте».

По версии ведомства, фигуристка получала деньги за размещение рекламы в Сети, но не перечислила положенную сумму в федеральный бюджет. Аналогичные требования Роскомнадзор в последнее время предъявлял и другим известным авторам и блогерам.

Однако до рассмотрения претензий Туктамышевой по существу дело пока не дошло. В июле суд вернул заявление регулятору из-за ошибки в документах: в них не был указан уникальный идентификатор начисления.

Теперь, по данным канала, Роскомнадзор исправляет бумаги и намерен повторно обратиться в суд. Таким образом, возвращение иска пока не означает, что ведомство отказалось от своих требований к спортсменке.

В самом РКН напомнили, что с 1 апреля 2025 года рекламораспространители и операторы рекламных систем должны перечислять в бюджет обязательные отчисления с доходов от интернет-рекламы. Их размер составляет 3% от соответствующей выручки. Речь идёт именно об обязательном рекламном сборе, а не о налоге в обычном смысле.

Днём ранее Life.ru рассказывал сразу о нескольких исках Роскомнадзора к популярным блогерам из-за рекламных отчислений. В список попали Дина Саева, Дилара, Карина Нигай и Ева Коктыш, а суммы требований составили от 13 до 104 тысяч рублей.