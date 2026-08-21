Забыли про налоги: РКН массово судится с топовыми блогерами за доходы от рекламы

Роскомнадзор с начала лета подал в суд сразу на нескольких российских блогеров, которые не перечислили в бюджет обязательные отчисления с рекламных доходов. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Крупнее всех задолжала бывшая жена рэпера Моргенштерна* Дилара — с неё требуют 104 тысячи рублей. На втором месте оказалась блогер и модель Дина Саева, известная также как Мадина Исроилова, с долгом почти 99 тысяч.

Ева Коктыш, которая часто показывает в соцсетях богатую жизнь, не заплатила 45 тысяч. Замыкает перечень фэшн-блогер Карина Нигай — её долг составляет 13 тысяч рублей.

Все эти иски связаны с законом, который действует с 1 апреля 2025 года. По новым правилам блогеры обязаны отдавать государству 3% от того, что зарабатывают на рекламе. Судя по искам, не все успели разобраться в этих требованиях.

А ранее под проверку Роскомнадзора попала бывшая солистка группы «Фабрика» Александра Савельева. Ведомство обратилось в суд из-за того, что певица не заплатила обязательный сбор за рекламу в соцсетях. С её ИП потребовали взыскать 32 тысячи рублей. Юрист Константин Чупырь объяснил, что размер рекламных доходов можно узнать через единый реестр.

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