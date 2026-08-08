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8 августа, 03:43

Налоговая начала ликвидацию косметической компании блогерши Карины Кросс

Карина Кросс. Обложка © Life.ru

Карина Кросс. Обложка © Life.ru

Налоговая инспекция начала процедуру ликвидации косметической компании «Кара Кросс косметикс», одним из совладельцев которой является популярная блогерша Карина Кросс. Соответствующие сведения содержатся в юридических документах, оказавшихся в распоряжении РИА «Новости».

Компания, специализирующаяся на розничной торговле косметикой и парфюмерией, была зарегистрирована в 2019 году. Доля Карины Кросс, настоящее имя которой — Карина Лазарьянц, составляет 20%.

Остальные 80% компании распределены между двумя другими совладельцами — Виктором Геделяном и Артёмом Матнишяном. Каждый из них владеет половиной оставшейся доли.

Согласно юридическим документам, в июне инспекция Федеральной налоговой службы приняла решение о предстоящем исключении юридического лица «Кара Кросс косметикс» из Единого государственного реестра юридических лиц.

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В апреле Life.ru рассказывал, что Карина Кросс вышла замуж. Её избранником стал 22-летний хоккеист Марк Рудаковский. Кадрами из ЗАГСа они поделились в соцсетях. Пара отказалась от торжественных нарядов и выбрала спортивные костюмы: тёмный для жениха и светлый для невесты.

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Артём Гапоненко
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