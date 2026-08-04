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4 августа, 14:09

Кинокомпания Сергея Жигунова провалилась в минус на 90 млн рублей

Актёр Сергей Жигунов. Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Актёр Сергей Жигунов. Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Кинокомпания Сергея Жигунова завершила 2025 год с убытком в 90 миллионов рублей. О финансовых показателях ООО «Студия 7» сообщил телеграм-канал «Звездач».

Актёр и продюсер, известный по ролям в «Моей прекрасной няне» и «Гардемаринах», владеет студией с 2016 года. Компания занимается производством фильмов, сериалов и телепроектов. Весной её бухгалтерская отчётность вызвала резонанс. Выяснилось, что годом ранее убыток составлял лишь 738 тысяч рублей. Сам Жигунов поспешил опровергнуть тревожные выводы.

«Думал, что я сошёл с ума и не заметил таких убытков, которые при ближайшем рассмотрении оказались затратами на производство сериала. Оказалось, что сошёл с ума не я, а главбух, которого уволили как раз в период сдачи годовой отчётности. Итак, будем сдавать уточнённый баланс. Никаких убытков, тем более банкротства у моих компаний нет», — ответил он.

История «Студии 7» и раньше не отличалась стабильностью. В 2023 году компания уже проходила через процедуру банкротства, но сумела выйти из кризиса. До этого Жигунов в течение нескольких лет судился с «Амедиа Продакшн» из-за сериала «В парке Чаир». Продюсер утверждал, что после разрыва контракта его идею переработали без его участия, и пытался взыскать около 14 миллионов рублей.

Судебные проблемы на этом не исчерпаны. В арбитраже скопилось 12 дел с общей суммой требований почти в 92,5 миллиона рублей. В большинстве споров студия выступает ответчиком, три процесса ещё не завершены. Основные претензии касаются неисполнения договорных обязательств и финансовых разногласий. Помимо этого, открыто исполнительное производство с долгом 32,4 миллиона рублей.

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Ранее Федеральная налоговая служба инициировала ликвидацию продюсерского центра Сергея Жигунова из-за недостоверных сведений о юридическом адресе. Однако команда актёра оперативно исправила нарушения, после чего налоговая сняла отметку и восстановила статус компании. На момент разбирательств на счетах ООО числилась задолженность в 185 тысяч рублей.

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Юлия Сафиулина
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