РКН подал в суд на экс-солистку «Фабрики» Савельеву за неуплату налога

Бывшая участница группы «Фабрика» Александра Савельева стала фигуранткой судебного разбирательства из-за неуплаты обязательного сбора за рекламу в социальных сетях. Истцом выступил Роскомнадзор, сообщает Telegram-канал SHOT.

С 1 апреля 2025 года в России действует закон, согласно которому блогеры обязаны перечислять в бюджет 3% от дохода, полученного за размещение рекламы. Певица эту обязанность не выполнила, поэтому ведомство потребовало взыскать с её ИП 32 тысячи рублей.

Юрист Константин Чупырь пояснил, что размер рекламных доходов можно установить через единый реестр. В рамках проверки ведомство также имеет право запрашивать информацию о движении средств по счетам, что позволяет точно рассчитать сумму положенного отчисления.

Напомним, что супруг Савельевой актёр Кирилл Сафонов в 2022 году после начала СВО переехал в Израиль, где участвовал в театральных постановках. В марте 2026 года он перебрался в Нью-Йорк, где в настоящее время проживает его дочь от первого брака.

Ранее Саша Савельева подверглась критике в соцсетях после появления в коротком топе во время визита в музей Лувр Абу-Даби (ОАЭ). Савельева призналась, что сильно переживала из-за дресс-кода и чувствовала себя некомфортно, разгуливая по музею с голым животом, но чётко представляла этот образ именно для фотосессии в данном пространстве. После завершения съёмки она переоделась в более закрытую одежду и уже в сдержанном варианте осматривала экспозицию.