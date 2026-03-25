Певица Александра Савельева показала редкие фото сына в день его рождения
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sasha_savelieva
Российская певица Александра Савельева обнародовала в личном блоге кадры с сыном Леоном в день его рождения. Артистка также посвятила ребёнку обращение, ему исполнилось семь лет.
«Леон, я очень тебя люблю. Не за что-то. И не потому что «так надо». А потому что ты есть. Я не идеальная мама. Я могу ошибаться, уставать, иногда не выдерживать. Но в этом тоже есть правда жизни, которую я хочу тебе показать: быть человеком — это не про идеальность, а про честность с собой. Я хочу показать тебе этот мир — и отпустить тебя в него зрелой личностью. И больше всего я хочу, чтобы ты вырос чувствующим. Свободным. Собой. С днём рождения, солнышко!» — пишет Савельева.
В обращении певица также написала, что хочет быть рядом в разные периоды его жизни — поддерживать, когда возникают трудности, разделять радость и просто находиться рядом в тишине, если слова оказываются лишними.
