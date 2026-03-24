Ящики шампанского и мускулистый красавец: Слава отрывается на Мальдивах после нервного срыва

Анастасия Сланевская, известная как певица Слава, после скандального выступления в Пензе сменила имидж и улетела на Мальдивы. В отпуске артистка отдыхает в компании мускулистого спутника, которым оказался сотрудник её команды Дмитрий.

Фото © Instagram/nastya_slava

Настроение исполнительницы, судя по соцсетям, налаживается: вместо грустных постов она вновь иронизирует и благодарит высшие силы за Мальдивы и себя. Подписчики поддержали артистку, порадовавшись, что рядом с ней наконец оказался сильный, добродушный и свободный мужчина.

Певица Слава показала кадры с отдыха. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/nastya_slava

В своем блоге певица поделилась кадрами завтрака фастфудом, подчеркнув, что на отдыхе нет места ограничениям, только релаксации. Слава также продемонстрировала внушительные запасы шампанского на вилле — несколько ящиков, что вызвало повышенный интерес у подписчиков.

Знаменитость поселилась в пятизвёздочном отеле Huvafen Fushi Maldives. Вместе со спутником она живёт в пляжном бунгало с бассейном, стоимость которого составляет около 141 тысячи рублей в сутки, пишет «Газета.ru».

Напомним, ранее певица Слава призналась, что после скандального концерта в Пензе у неё возникали мысли о самоубийстве. Выступление закончилось конфликтом со зрительницами. Женщины выкрикивали, что она плохо поёт, мешали ей и пытались прорваться на сцену. Слава остановила концерт, сославшись на плохое самочувствие. Позже исполнительница заявила, что переживает эмоциональное напряжение. Она обвинила в этом своё окружение. По её словам, она избаловала всех вокруг, а те довели её до нервного срыва.