Певицу Сашу Савельеву раскритиковали из-за откровенного образа в Лувре Абу-Даби

Певица Саша Савельева подверглась критике в соцсетях после появления в коротком топе во время визита в музей Лувр Абу-Даби (ОАЭ). Артистка объяснила, почему выбрала такой образ. Об этом она написала в своём блоге.

«Признаюсь честно, вопрос дресс-кода меня очень сильно волновал, так как по музею с голым животом ходить было некомфортно, но я чётко представляла, как вижу себя в этом пространстве именно в таком луке», — написала она.

Поводом для обсуждений стали фотографии, сделанные в музее. На кадрах 42-летняя певица появилась в укороченном топе, открывающем живот, что вызвало реакцию пользователей в Сети. Позже артистка уточнила, что образ был создан именно для съёмки. После фотосессии она переоделась в более закрытую одежду. Экспозицию в музее, по её словам, она уже осматривала в более сдержанном варианте гардероба.

