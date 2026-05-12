Леопардовая дива: 60-летняя Андреева сразила фанатов откровенным снимком в купальнике

60-летняя телеведущая Первого канала Екатерина Андреева опубликовала свежие снимки, на которых позирует в слитном леопардовом купальнике. Об этом стало известно из её личного блога в сети.

60-летняя Екатерина Андреева снялась в леопардовом купальникею Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ekaterinaandreeva_official

На фотографиях, сделанных в бассейне на палубе судна на закате, Андреева также предстала в чёрных солнцезащитных очках, с макияжем с тёмно-розовой помадой и небрежно собранными в пучок волосами. Звезда рассказала, что отправилась в новое путешествие.

«Занесло на другой край света. На судне ледового класса в южную часть Тихого океана. На Минерве я ходила в Антарктиду, а теперь экспедиция к Филиппинским островам. Необитаемым и обитаемым и очень интересным», — написала она.

Телеведущая также рассказала, что прежде из того же самого бассейна в Антарктиде она рассматривала айсберги, тогда как сейчас её внимание приковано к дельфинам и другим любопытным вещам.

Ранее звезда Comedy Woman Надежда Ангарская показала подписчикам результаты своего преображения. Актриса выложила фото с отдыха на Мальдивах, где позирует в купальнике — она похудела почти на 30 килограммов.