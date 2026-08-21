«Спартак» — «Зенит»: история противостояния, статистика и последние матчи

Материал обновлён 26 августа 2026 года.

«Спартак» и «Зенит» 23 августа 2026 года провели очередной матч одного из самых принципиальных противостояний российского футбола. В пятом туре РПЛ красно-белые победили на «Лукойл Арене» со счётом 2:0: первый мяч стал автоголом Вильмара Барриоса, второй забил Роман Зобнин. Так «Спартак» взял реванш за июльский Суперкубок России и впервые с октября 2010 года обыграл петербуржцев в чемпионате страны, не пропустив. Life.ru собрал актуальную статистику личных встреч «Спартака» и «Зенита», последние результаты, крупнейшие победы и самые громкие скандалы в истории противостояния.

Последний матч «Спартак» — «Зенит»: 2:0 23 августа 2026 года

Коротко:

23 августа 2026;

РПЛ;

2:0;

автогол Барриоса;

Зобнин;

удаление Глушенкова.

Последний матч «Спартака» и «Зенита» состоялся 23 августа 2026 года в Москве в рамках пятого тура Российской премьер-лиги. Красно-белые выиграли 2:0.

Счёт был открыт на 13-й минуте: после подачи и серии рикошетов мяч оказался в воротах петербуржцев, а в протоколе гол записали как автогол Вильмара Барриоса. На 39-й минуте Роман Зобнин ударом из-за штрафной увеличил преимущество хозяев. В концовке «Зенит» остался в меньшинстве после удаления Максима Глушенкова на 88-й минуте.

По итогам пятого тура «Спартак» набрал 12 очков и занял второе место в таблице РПЛ, «Зенит» с девятью очками оказался четвёртым. Для красно-белых победа стала ещё и реваншем за Суперкубок России: 18 июля команды сыграли 1:1, а в серии пенальти сильнее был «Зенит» — 4:2.

Следующая встреча команд в чемпионате России по текущему календарю запланирована на 15 мая 2027 года в Санкт-Петербурге, в 28-м туре РПЛ.

История противостояния «Спартака» и «Зенита»: с чего всё началось

Первая официальная встреча будущих принципиальных соперников состоялась 8 августа 1936 года. В 1/8 финала Кубка СССР московский «Спартак» встретился с ленинградским «Сталинцем» — предшественником современного «Зенита» — и победил 3:0.

Перед Суперкубком России 2026 года РФС насчитывал 174 официальные встречи: 69 побед «Спартака», 56 побед «Зенита» и 49 ничьих. Суперкубок 18 июля стал 175-м матчем и завершился 1:1 в основное время, а встреча РПЛ 23 августа — 176-й. После победы красно-белых 2:0 общий баланс составляет 70 побед «Спартака», 56 побед «Зенита» и 50 ничьих, если послематчевые серии пенальти не считать отдельной победой в статистике основного результата.

В чемпионатах России команды теперь провели 65 матчей. «Зенит» выиграл 26 из них, «Спартак» — 20, ещё 19 завершились вничью. Разница мячей остаётся в пользу петербуржцев — 109:89.

Поэтому историческая картина остаётся двойственной: по всем официальным встречам преимущество по победам у «Спартака», а в чемпионатах России — у «Зенита».

Почему «Спартак» и «Зенит» — принципиальные соперники

Сегодня противостояние часто называют дерби двух столиц, хотя формально футбольным дерби оно не является: команды представляют разные города.

Принципиальность складывалась постепенно. «Спартак» десятилетиями был одним из главных символов российского футбола и доминировал в 1990-е. В 2000-е на первый план вышел «Зенит», который превратился в постоянного претендента на чемпионство. Спор Москва — Петербург получил спортивное продолжение.

Добавили жара и трансферы между клубами. Особенно болезненной стала история Владимира Быстрова, который в 2005 году перешёл из «Зенита» в «Спартак», а спустя четыре года вернулся обратно. Позже по тому же маршруту с красно-белой стороны в Петербург отправились Артём Дзюба и Александр Соболев.

И чем чаще команды боролись за высокие места, тем меньше их матчи напоминали обычный календарный тур.

3 ноября 1996 года. «Зенит» — «Спартак» — 1:2: матч, после которого заговорили о сдаче игры

Одна из самых мрачных легенд противостояния родилась в Петербурге в концовке чемпионата России 1996 года.

«Зенит» быстро повёл в счёте, однако затем «Спартак» забил два мяча и победил 2:1. Красно-белым эта победа позволила продолжить борьбу за чемпионство и выйти на «золотой матч» против «Алании».

Главным героем скандала стал вратарь петербуржцев Роман Березовский. Его действия при пропущенных мячах показались многим настолько странными, что голкипера начали публично подозревать в намеренных ошибках. Сам Березовский обвинения категорически отрицал.

Спустя десятилетия эта игра всё ещё регулярно появляется в списках самых скандальных матчей «Спартака» и «Зенита».

30 августа 1997 года. «Щёлковское побоище» перед матчем «Спартак» — «Зенит»

Следующий эпизод окончательно вывел конфликт за пределы футбольного поля.

Перед московским матчем чемпионата России произошла одна из самых известных массовых драк болельщиков российского футбола 1990-х — так называемое Щёлковское побоище.

Группы фанатов двух клубов столкнулись в районе Щёлковского шоссе. После беспорядков последовали массовые задержания: по данным «Спорт-Экспресса», 164 болельщика «Спартака» в итоге вообще не попали на игру. Сам матч красно-белые выиграли со счётом 2:0.

Именно события конца 1990-х во многом сформировали современную фанатскую вражду между двумя клубами.

16 марта 2008 года. Быстров, Голлум и знаменитый баннер

Отдельная глава противостояния — Владимир Быстров.

Воспитанник петербургского футбола в 2005 году перешёл из «Зенита» в «Спартак». Часть болельщиков сине-бело-голубых восприняла трансфер как предательство.

Во время матча «Зенит» — «Спартак» 16 марта 2008 года на трибуне появился огромный баннер. Быстров был изображён в виде Голлума из «Властелина колец», сжимающего спартаковский ромб вместо Кольца Всевластья. Перфоманс сопровождался фразами «Моя прелесть» и «А был ли он человеком?». Матч закончился 0:0.

Ирония истории в том, что уже в 2009 году Быстров вернулся в «Зенит» — и теперь недовольство пришлось выслушивать уже с обеих сторон.

27 октября 2010 года. Карпин против Денисова

Ещё один матч, после которого футбол оказался почти на втором плане.

«Спартак» победил «Зенит» со счётом 1:0 благодаря пенальти Дмитрия Комбарова в концовке и прервал длительную беспроигрышную серию петербуржцев.

А после финального свистка началось самое интересное.

Полузащитник «Зенита» Игорь Денисов вступил в конфликт с главным тренером «Спартака» Валерием Карпиным. Словесная перепалка быстро переросла в общую потасовку с участием представителей обеих команд. В ходе конфликта физиотерапевт «Спартака» ударил тренера «Зенита» Игоря Симутенкова.

Разбираться пришлось уже РФС. Денисова первоначально дисквалифицировали на четыре матча, Карпина — на два, а физиотерапевта красно-белых отстранили от скамейки на полгода.

6 мая 2012 года. Удаление Эменике за празднование гола

В мае 2012-го «Спартак» выиграл в Петербурге 3:2, но центральным событием встречи снова стал не результат.

Нападающий красно-белых Эммануэль Эменике после своего гола отпраздновал мяч жестом, ударяя рукой по предплечью. Арбитр Владимир Казьменко расценил его действия как нарушение и показал футболисту красную карточку.

Эменике утверждал, что просто повторил празднование Самюэля Это’О и не вкладывал в жест оскорбительного смысла. «Спартак» протестовал против удаления, а эпизод стал одним из самых обсуждаемых судейских решений того сезона.

11 августа 2012 года. «Зенит» — «Спартак» — 5:0

Всего через три месяца «Зенит» взял убедительный реванш.

На «Петровском» команда Лучано Спаллетти разгромила «Спартак» 5:0. Забивали Максим Канунников, Владимир Быстров, Роман Широков и дважды Виктор Файзулин.

Особый символизм был в голе Быстрова — того самого воспитанника «Зенита», чей переход в «Спартак» за несколько лет до этого породил одну из самых громких фанатских историй противостояния.

10 ноября 2013 года. «Спартак» — «Зенит» — 4:2 и хет-трик Мовсисяна

У «Спартака» есть свой яркий ответ эпохи 2010-х.

На 6-й минуте Александр Кержаков вывел «Зенит» вперёд, но затем Юра Мовсисян забил три мяча подряд — на 33-й, 44-й и 48-й минутах. В итоге красно-белые выиграли 4:2.

До сих пор это одна из самых запоминающихся побед «Спартака» над петербургским клубом в российской истории.

24 октября 2021 года. «Зенит» — «Спартак» — 7:1: крупнейший разгром

А затем произошло то, что ещё много лет будут вспоминать перед каждым новым матчем этих команд.

24 октября 2021 года «Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 7:1. Уже к перерыву хозяева вели 4:0.

Это крупнейшая победа «Зенита» над «Спартаком» за всю историю противостояния и одновременно крупнейшее поражение красно-белых в чемпионатах России.

При этом абсолютный рекорд «Спартака» в другую сторону ещё старше: в чемпионате СССР 1956 года москвичи разгромили ленинградцев 6:0.

Таким образом, крупнейшие победы в истории противостояния:

«Зенит» — «Спартак» — 7:1, 2021 год

«Спартак» — «Зенит» — 6:0, 1956 год

27 ноября 2022 года. Массовая драка и шесть красных карточек

Если выбирать самый безумный финал матча «Зенита» и «Спартака», конкурентов у кубковой встречи 2022 года практически нет.

Основное время матча Кубка России закончилось 0:0, но на последних секундах между футболистами начался конфликт, стремительно переросший в массовую драку.

Арбитр удалил сразу шестерых игроков: Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома у «Зенита», Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона у «Спартака».

Причём игра на этом не закончилась. Командам ещё пришлось исполнять послематчевые пенальти. «Зенит» выиграл серию — 4:2.

По количеству удалений и масштабу потасовки эта встреча остаётся одним из главных символов современной вражды клубов.

18 июля 2026 года. Соболев забил бывшему клубу и снова началась потасовка

Казалось бы, после шести удалений 2022 года повысить градус уже сложно. Но Суперкубок России 2026 года подарил противостоянию новую скандальную главу.

«Спартак» вёл 1:0 после гола Кристофера Мартинса. Однако на 90+8-й минуте Александр Соболев, бывший нападающий красно-белых, реализовал пенальти и сравнял счёт. Затем его празднование перед сектором бывшего клуба спровоцировало новую массовую потасовку. Жёлтые карточки получили сразу несколько участников конфликта.

В серии пенальти сильнее оказался «Зенит» — 4:2. Петербургский клуб завоевал Суперкубок, а Соболев не только сравнял счёт в основное время, но и реализовал решающий удар в серии.

Так бывший футболист «Спартака» стал центральной фигурой ещё одного скандального матча двух клубов.

23 августа 2026 года. «Спартак» — «Зенит» — 2:0: реванш за Суперкубок

Через пять недель после поражения в серии пенальти за Суперкубок «Спартак» получил возможность взять реванш уже в чемпионате России — и воспользовался ей. На «Лукойл Арене» красно-белые открыли счёт после автогола Вильмара Барриоса, а перед перерывом Роман Зобнин сделал 2:0. «Зенит» во втором тайме больше владел мячом, но не сумел отыграться и завершал встречу в меньшинстве после удаления Максима Глушенкова. Для «Спартака» эта победа стала первой над петербуржцами в РПЛ без пропущенного мяча с октября 2010 года и ещё одним заметным эпизодом противостояния в сезоне-2026/27.

Последние матчи «Спартака» и «Зенита»

В последних официальных встречах результаты команд выглядят так:

23 августа 2026: «Спартак» — «Зенит» — 2:0, РПЛ;

18 июля 2026: «Зенит» — «Спартак» — 1:1, пен. 4:2, Суперкубок России;

8 апреля 2026: «Зенит» — «Спартак» — 0:0, пен. 6:7, Кубок России;

14 марта 2026: «Зенит» — «Спартак» — 2:0, РПЛ;

16 августа 2025: «Спартак» — «Зенит» — 2:2, РПЛ;

16 марта 2025: «Спартак» — «Зенит» — 2:1, РПЛ;

24 августа 2024: «Зенит» — «Спартак» — 0:0, РПЛ.

Следующий матч «Зенита» и «Спартака» в РПЛ по текущему календарю запланирован на 15 мая 2027 года в Санкт-Петербурге.

Кто лучший бомбардир матчей «Спартак» — «Зенит»

Лучшим бомбардиром противостояния со стороны «Зенита» остаётся Александр Кержаков — он забил «Спартаку» 12 голов.

У красно-белых рекорд принадлежит сразу двум легендам — Никите Симоняну и Галимзяну Хусаинову, забившим петербургской команде по восемь мячей.

Отдельная категория — игроки, которые успели забивать в этом противостоянии за оба клуба. Среди них Артём Дзюба, Владимир Быстров, Павел Погребняк и Александр Соболев.

Главные цифры противостояния «Спартак» — «Зенит»

Главные цифры противостояния «Спартака» и «Зенита»: статистика личных встреч после матча 23 августа 2026 года. Инфографика Life.ru

FAQ

Кто выиграл последний матч «Спартак» — «Зенит»?

Последний матч состоялся 23 августа 2026 года в пятом туре РПЛ. «Спартак» победил «Зенит» со счётом 2:0. Первый гол записали как автогол Вильмара Барриоса, второй забил Роман Зобнин.

Когда следующий матч «Зенит» — «Спартак»?

По текущему календарю РПЛ следующая очная встреча запланирована на 15 мая 2027 года в Санкт-Петербурге, в 28-м туре сезона-2026/27.

Кто чаще побеждал — «Спартак» или «Зенит»?

После матча 23 августа 2026 года в общей истории официальных встреч у «Спартака» 70 побед, у «Зенита» — 56, ещё 50 матчей завершились вничью. В чемпионатах России преимущество у петербуржцев: 26 побед против 20 у красно-белых при 19 ничьих.

Какой самый крупный счёт в матче «Спартак» — «Зенит»?

Крупнейшая победа «Зенита» — 7:1 в октябре 2021 года. Самая крупная победа «Спартака» — 6:0 в чемпионате СССР 1956 года.

Когда «Зенит» победил «Спартак» 7:1?

Матч состоялся 24 октября 2021 года. «Зенит» выиграл 7:1 — это крупнейшее поражение «Спартака» в истории чемпионатов России.

Когда была массовая драка «Зенита» и «Спартака»?