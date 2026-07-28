Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 10:54

«Спартак» созрел для золота? Тренер Кононов оценил шансы красно-белых в чемпионской гонке РПЛ

Тренер Кононов считает ФК «Спартак» претендентом на чемпионство в РПЛ

Обложка © Сайт ФК «Спартак»

Обложка © Сайт ФК «Спартак»

Московский «Спартак» способен включиться в чемпионскую гонку и навязать борьбу «Зениту» и «Краснодару». Такое мнение в беседе с «Чемпионатом» высказал российский тренер Олег Кононов.

Красно-белые уверенно начали новый сезон РПЛ, разгромив в первом туре дебютанта — столичную «Родину» со счётом 3:0.

«У «Спартака» есть все основания бороться за чемпионство с «Зенитом» и «Краснодаром» — стабильный состав, поставленная игра», — заявил Кононов.

Специалист также отметил глубину скамейки московской команды. По его словам, у клуба есть футболисты, способные выйти по ходу встречи и заметно усилить игру.

Следующий матч «Спартак» проведёт 2 августа в Грозном против «Ахмата». По итогам сезона-2025/2026 москвичи финишировали на четвёртом месте.

«Спартак» последний раз выигрывал чемпионат России (РПЛ) в сезоне 2016/2017.

Легенда вернулась! Зидан возглавил сборную Франции по футболу
Легенда вернулась! Зидан возглавил сборную Франции по футболу

Кстати, ранее «Зенит» в десятый раз завоевал Суперкубок России, обыграв «Спартак» в серии пенальти. Основное время завершилось со счётом 1:1: У красно-белых отличился Кристофер Мартинс, однако затем Александр Соболев сравнял результат, реализовав 11-метровый удар.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Футбол
  • ФК Спартак
  • рпл
  • ФК Зенит
  • ФК Краснодар
  • Олег Кононов
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar