«Спартак» созрел для золота? Тренер Кононов оценил шансы красно-белых в чемпионской гонке РПЛ

Московский «Спартак» способен включиться в чемпионскую гонку и навязать борьбу «Зениту» и «Краснодару». Такое мнение в беседе с «Чемпионатом» высказал российский тренер Олег Кононов.

Красно-белые уверенно начали новый сезон РПЛ, разгромив в первом туре дебютанта — столичную «Родину» со счётом 3:0.

«У «Спартака» есть все основания бороться за чемпионство с «Зенитом» и «Краснодаром» — стабильный состав, поставленная игра», — заявил Кононов.

Специалист также отметил глубину скамейки московской команды. По его словам, у клуба есть футболисты, способные выйти по ходу встречи и заметно усилить игру.

Следующий матч «Спартак» проведёт 2 августа в Грозном против «Ахмата». По итогам сезона-2025/2026 москвичи финишировали на четвёртом месте.

«Спартак» последний раз выигрывал чемпионат России (РПЛ) в сезоне 2016/2017.

Кстати, ранее «Зенит» в десятый раз завоевал Суперкубок России, обыграв «Спартак» в серии пенальти. Основное время завершилось со счётом 1:1: У красно-белых отличился Кристофер Мартинс, однако затем Александр Соболев сравнял результат, реализовав 11-метровый удар.