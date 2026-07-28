Легенда вернулась! Зидан возглавил сборную Франции по футболу

Зинедин Зидан официально принял национальную команду. Президент федерации Филипп Диалло подтвердил назначение 28 июля. Контракт с французом подписан до завершения чемпионата мира 2030 года.

Зидан не работал тренером пять лет. Последним местом его деятельности был мадридский «Реал», откуда он ушёл в 2021 году из-за потери доверия руководства. За два периода работы в клубе он завоевал одиннадцать трофеев, включая три победы в Лиге чемпионов подряд. Осенью 2025 года к нему проявляли интерес топ-клубы вроде «Манчестер Юнайтед», но специалист выбрал сборную.

В штаб войдут проверенные соратники Давида Беттони и Хамиду Мсаиди. Ожидается привлечение легенд Фабьена Бартеза и Бернара Диомеда для работы с защитниками.

Зинедин Зидан — легендарный французский футболист и тренер, одна из самых знаковых фигур в истории мирового футбола. Родился 23 июня 1972 года в Марселе. Вырос в семье алжирских эмигрантов, был младшим из пятерых детей. Играть начал на улицах родного квартала Ла-Кастеллан. Профессиональный дебют состоялся за «Канн». В 1992 году перешел в «Бордо», где получил прозвище Зизу. С 1996 по 2001 год блистал в «Ювентусе», дважды став чемпионом Италии. Летом 2001 года стал самым дорогим футболистом мира, перейдя в мадридский «Реал» за рекордные 75 миллионов долларов. В составе сборной Франции выиграл чемпионат мира 1998 года, забив два гола в финале против Бразилии, и Евро-2000. Обладатель «Золотого мяча» 1998 года и трёхкратный лучший игрок мира по версии ФИФА.

Летом 2006 года завершил карьеру после финала чемпионата мира. Тот матч против Италии омрачился удалением: француз ударил головой Марко Матерацци в грудь в ответ на оскорбление. Возглавил «Реал Мадрид» в 2016 году. Под его руководством клуб пережил эпоху доминирования: три победы в Лиге чемпионов подряд (2016–2018), две победы в чемпионате Испании. Единственный тренер в истории, выигрывавший главный европейский кубок трижды кряду.

Ранее сообщалось, что экс-главный тренер сборной Франции Дидье Дешам установил рекорд чемпионатов мира по числу матчей в качестве наставника национальной команды, проведя свой 26-й матч в полуфинале против Испании в Арлингтоне и превзойдя достижение Хельмута Шёна. Специалист руководил французской сборной с 2012 года и за это время привёл команду к победе на ЧМ-2018, победе в Лиге наций, а также к серебру Евро-2016 и ЧМ-2022.