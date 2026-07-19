«Эпоха Дешама»: Макрон обратился к тренеру сборной Франции после его последнего матча

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к главному тренеру сборной страны Дидье Дешаму после матча за третье место на чемпионате мира по футболу в 2026 году. Франция уступила Англии со счётом 4:6 и не смогла завоевать бронзовые медали.

«Спасибо, Дидье, за легендарные победы, за сильные эмоции, за то, что на протяжении многих лет возглавлял команду и заставлял трепетать всю Францию. 14 лет — эпоха Дешама», — написал Макрон в соцсетях.

Этот матч стал последним для Дешама на посту главного тренера сборной Франции. Он возглавлял национальную команду с 2012 года, под его руководством французы выиграли чемпионат мира 2018 года и серебро Евро-2016.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам установил рекорд чемпионатов мира по числу матчей в качестве наставника национальной команды, проведя свой 26-й матч в полуфинале против Испании в Арлингтоне и превзойдя достижение Хельмута Шёна. Специалист руководит французской сборной с 2012 года и за это время привёл команду к победе на ЧМ-2018, победе в Лиге наций, а также к серебру Евро-2016 и ЧМ-2022.