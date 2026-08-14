Испанский клуб взял в аренду на один сезон защитника «Зенита»

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич ближайший сезон проведёт в чемпионате Испании. Петербургский клуб договорился с «Эспаньолом» об аренде футболиста до конца сезона-2026/27, говорится в пресс-службе российской команды.

«Футбольные клубы «Зенит» и «Эспаньол» достигли договорённости о переходе защитника на правах аренды. Соглашение между сторонами действует до конца сезона-2026/27. Сине-бело-голубые желают словенскому защитнику удачи в составе испанского клуба!» — говорится в сообщении.

Дркушич родился 30 октября 1999 года в словенском городе Нове-Место. Футболом начал заниматься с пяти лет в академии «Крка», а в 15-летнем возрасте перебрался в «Кршко». Уже через год после перехода он ярко проявил себя на турнире в Загребе, где попал в поле зрения скаутов нидерландского «Херенвена», после чего переехал в эту страну.

Зимой 2020 года защитник вернулся на родину и присоединился к клубу «Браво». Именно там начался стремительный прогресс игрока: он быстро закрепился в основном составе и снова привлёк внимание европейских команд. Спустя два года последовал трансфер в «Сочи».

Первый вызов в национальную сборную Словении Дркушич получил в марте 2023 года. Тогда же состоялся его дебют за главную команду страны: в матче против Сан-Марино он вышел на замену вместо Яки Бийола.

В августе 2024 года футболист подписал контракт с «Зенитом», после чего сразу отправился в аренду в сербскую «Црвену Звезду» до окончания сезона-2024/25. За белградский клуб он провёл 12 матчей и отметился одним забитым мячом.

Уже в январе 2025 года петербуржцы досрочно вернули словенца в своё расположение. С тех пор Дркушич сыграл за сине-бело-голубых 46 встреч, стал чемпионом России и обладателем национального Суперкубка.

Ранее стало известно, что вратарь Евгений Латышонок продолжит карьеру в калининградской «Балтике», куда перешёл на правах аренды до конца сезона. Соглашение заключено с «Нижним Новгородом». Примечательно, что нижегородцы сами оформили трансфер голкипера из «Зенита» ранее в тот же день, после чего сразу отдали его в аренду. Латышонок хорошо знаком калининградским болельщикам: с 2019 по 2024 год он провёл за клуб 127 матчей, сохранив ворота сухими в 47 встречах, и помог команде дойти до суперфинала Кубка России.