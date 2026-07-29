«Балтика» сообщила о возвращении вратаря Евгения Латышонка

Вратарь Евгений Латышонок продолжит сезон в калининградской «Балтике» на правах аренды. Футболиста передал «Нижний Новгород», сообщила пресс-служба балтийского клуба.

«Между футбольными клубами «Балтика» и «Нижний Новгород» заключена договорённость об аренде на сезон вратаря Евгения Латышонка!» — говорится в сообщении.

Ранее в тот же день Латышонок перешёл в «Нижний Новгород» из петербургского «Зенита». Нижегородский клуб сразу отправил голкипера в аренду.

Вратарь уже выступал за «Балтику» с 2019 по 2024 год. За пять сезонов он провёл 127 матчей и не пропустил голов в 47 встречах. В сезоне 2023/2024 Латышонок помог калининградской команде выйти в суперфинал FONBET Кубка России.

Последние два сезона футболист защищал ворота «Зенита». За петербургский клуб он сыграл 41 матч, 21 из которых завершил без пропущенных мячей. В этот период Латышонок также дебютировал в сборной России.

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