«Я отдал всё, и больше не хочу»: Неймар заявил, что наигрался за Бразилию

Нападающий «Сантоса» Неймар официально объявил о завершении карьеры в национальной сборной Бразилии. Слова лучшего бомбардира в истории «селесао» передают Goal и OneFootball.

Футболист заявил, что его время в команде подошло к концу, и он не намерен продолжать выступления. Неймар подчеркнул, что счастлив от того, что вошёл в историю, вкладывал в игру кровь и пот, но теперь больше не хочет этого делать. Он добавил, что всегда сражался за честь сборной, однако принял окончательное решение уйти.

«Моё время с национальной сборной закончилось. Я считаю, что вошёл в историю, я был очень счастлив. Пережил столько всего, отдавал свою кровь и свою жизнь и всегда сражался за жёлтую футболку, но я думаю, что больше этого не хочу», — сказал Неймар.

Напомним, именно поражение от Норвегии в 1/8 финала чемпионата мира поставило точку в карьере Неймара в сборной. Встреча в американском Ист-Ратерфорде завершилась сенсационным вылетом бразильцев со счётом 1:2, а главным героем матча стал Эрлинг Холанд, дважды поразивший ворота соперника на 79-й и 90-й минутах. Сразу после финального свистка Неймар коротко заявил журналистам, что пытался, но теперь всё кончено, объявив о завершении выступлений за национальную команду.