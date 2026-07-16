Неймар cкрасил вылет Бразилии с ЧМ покупкой яхты за 23 млн долларов

Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар приобрёл яхту стоимостью 23 миллиона долларов. Как пишет TyC Sports, покупка состоялась вскоре после того, как спортсмен завершил выступления за национальную команду, вылетевшую с чемпионата мира.

Судно уже находится на якорной стоянке в Ангре-дус-Рейс, штат Рио-де-Жанейро. Это место давно облюбовали для отдыха 34-летний футболист и его близкие. Длина яхты достигает 46 метров, а полезная площадь составляет около 800 квадратных метров. Внутри оборудованы шесть кают и несколько зон для досуга. На верхней палубе смонтирована вертолётная площадка.

Напомним, ранее сборная Норвегии выбила Бразилию с ЧМ, победив со счётом 2:1 в матче 1/8 финала. Встреча прошла в американском Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Главным творцом исторической победы стал Эрлинг Холанд. Звёздный форвард дважды поразил ворота бразильцев в самой концовке, отличившись на 79-й и 90-й минутах. Неймар после поражения объявил о завершении карьеры в национальной команде. Отвечая на вопрос журналистов о своём будущем, нападающий был предельно лаконичен. Он произнёс короткую фразу о том, что пытался, но теперь всё кончено