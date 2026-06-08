«Зенит» объявил об уходе полузащитника Ильзата Ахметова

Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе российского Ильзата Ахметова. Информация появилась в официальном телеграм-канале «сине-бело-голубых».

Срок действия соглашения игрока с командой подошёл к концу. Минувший сезон хавбек провёл в самарских «Крыльях Советов» на правах аренды. За это время он принял участие в 31 матче и дважды поразил ворота соперников.

Ахметову 28 лет. Он перебрался в «Зенит» из «Краснодара» в январе 2024 года. В футболке петербургского клуба полузащитник выходил на поле 21 раз, однако результативными действиями не отметился. Ранее в его карьере были московский ЦСКА и казанский «Рубин». На счету спортсмена также девять матчей в составе национальной сборной России.

До этого «Зенит» сообщил об уходе защитника Арсена Адамова в связи с окончанием контракта. В клубе поблагодарили футболиста за профессионализм, самоотдачу и вклад в победы. 26-летний Адамов перешёл в «Зенит» зимой 2022 года и за это время трижды выиграл чемпионат России, а также дважды стал обладателем Суперкубка страны