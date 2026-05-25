Петербургский «Зенит» сообщил об уходе защитника Арсена Адамова в связи с окончанием срока контракта. В клубе поблагодарили футболиста за профессионализм, самоотдачу и вклад в победы команды.

26-летний Адамов перешёл в петербургский клуб зимой 2022 года. За это время защитник трижды выиграл чемпионат России и два раза стал обладателем Суперкубка страны. Ранее игрок также выступал за грозненский «Ахмат», екатеринбургский «Урал» и «Оренбург».

Минувший сезон завершился для «Зенита» победой в Российской Премьер-лиге.

Ранее «Зенит» объявил о подписании контракта с колумбийским защитником Кевином Андраде, который перешёл из калининградской «Балтики». Стороны подписали долгосрочное трудовое соглашение. Оно рассчитано до завершения сезона 2030/31.