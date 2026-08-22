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22 августа, 17:05

«Ахмат» разгромил «Ростов» и одержал первую победу в сезоне РПЛ

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

«Ахмат» прервал серию без побед, разгромив «Ростов» в пятом туре РПЛ. Встреча в Грозном завершилась со счётом 4:1. Дубль на свой счет записал Георгий Мелкадзе, ещё по голу забили Турпал-Али Ибишев и Лечи Садулаев. У гостей единственный мяч забил Тимур Сулейманов.

Благодаря этому успеху грозненцы набрали 5 очков и поднялись на 13-ю строчку таблицы, догнав «Ростов» по количеству баллов.

В следующем туре «Ахмат» 29 августа примет самарские «Крылья Советов», ростовчане в этот же день на выезде сыграют с «Краснодаром».

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Ранее сообщалось, что «Балтика» уверенно обыграла «Крылья Советов» в Самаре со счётом 2:0 и закрепилась в верхней части таблицы. Уже на третьей минуте калининградцев вывел вперёд Элдар Чивич, а в концовке встречи точку в игре поставил Брайан Хиль на 81-й минуте. После этого поражения самарцы застряли на 10-й строчке с двумя очками, тогда как «Балтика» прочно вошла в топ-4.

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Наталья Демьянова
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