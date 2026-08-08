«Балтика» взлетела на 4-е место в РПЛ, разгромив «Крылья Советов»

«Балтика» увезла три очка из Самары, обыграв «Крылья Советов» со счётом 2:0. Калининградцы обеспечили себе преимущество уже на старте встречи благодаря голу Элдара Чивича (3-я минута), а в концовке матча Брайан Хиль закрепил успех, установив окончательный счёт на 81-й минуте.

Теперь «Крылья» застряли на 10-м месте с двумя очками, а «Балтика» уверенно закрепилась в топ-4. Ждём 16 августа: самарцам предстоит реабилитироваться в матче с махачкалинским «Динамо», а «Балтику» ждёт серьёзная проверка «Спартаком».

Ранее «Спартак» обыграл «Ахмат» в Грозном со счётом 2:1 во втором туре РПЛ, причём хозяева открыли счёт на 5-й минуте пенальти Касинтуры, но перед перерывом Ву восстановил равновесие. Победный гол забил Барко на 91-й минуте, когда грозненцы остались в меньшинстве после удаления Касинтуры на 76-й. Матч завершился волевой победой гостей.

Отдельно Life.ru обновляет таблицы группового этапа Кубка России — 2026/27 после каждого тура.