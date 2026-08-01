Махачкалинское «Динамо» впервые в истории выиграло два матча на старте РПЛ

Махачкалинское «Динамо» одержало вторую победу подряд на старте нового сезона Российской премьер-лиги, обыграв дома московский «Локомотив» со счётом 2:1.

Встреча второго тура прошла в Каспийске. Первыми вперёд вышли железнодорожники — на 31-й минуте отличился Вадим Раков. Для нападающего этот гол стал первым в официальных матчах почти за год. Последний раз он забивал 31 августа 2025 года, выступая на правах аренды за самарские «Крылья Советов». Затем футболист долго восстанавливался после травмы ноги и пропустил концовку прошлого сезона.

После перерыва хозяева сумели переломить ход игры. На 57-й минуте счёт сравнял Миро, а на 73-й победный мяч забил Никита Глушков.

Для махачкалинского клуба эта победа стала второй кряду в нынешнем чемпионате. В стартовом туре команда также добилась волевого успеха, одолев на выезде воронежский «Факел» (2:1).

«Локомотив», напротив, пока не может выиграть в новом сезоне. После домашней ничьей с «Ахматом» (1:1) москвичи потерпели первое поражение.

В следующем туре РПЛ махачкалинское «Динамо» 9 августа сыграет в гостях с московским «Динамо». До этого, 4 августа, команда начнёт выступление на групповом этапе «Пути РПЛ» Кубка России домашним матчем против «Крыльев Советов». «Локомотив» в этот же день встретится в Кубке России с ЦСКА, а 8 августа примет в чемпионате тольяттинский «Акрон».