ЦСКА и «Крылья Советов» завершили матч второго тура РПЛ ничьей 1:1 в Москве

Московские армейцы разошлись миром с самарскими «Крыльями Советов» во втором туре Российской премьер-лиги. Матч состоялся на столичной «ВЭБ-Арене».

Счет открыл полузащитник хозяев Матия Попович. На 32-й минуте он поразил ворота соперника, впервые отличившись за красно-синих в национальном первенстве.

Гости восстановили равенство после перерыва. Автором ответного гола стал Максим Витюгов, забивший на 63-й минуте встречи. Итоговый свисток зафиксировал боевую ничью.

Этот результат стал особенным для обеих сторон. Для ЦСКА случилась первая потеря очков в чемпионате под руководством 40-летнего Дмитрия Игдисамова. До отчётной игры его подопечные одержали три победы кряду в РПЛ с учетом прошлого сезона.

Волжане, в свою очередь, сохранили за собой гостевую серию. Они не проиграли оба выездных противостояния против московских коллективов на старте сезона. В первом туре самарцы также разошлись безголевым миром со столичным «Динамо».

Впереди у команд насыщенный график. ЦСКА 8 августа примет на своем поле «Ростов». Перед этим, 4 августа, москвичи стартуют в групповом этапе «пути РПЛ» Кубка России выездным дерби с «Локомотивом».

«Крылья Советов» в тот же кубковый день сыграют на выезде против махачкалинского «Динамо». В рамках следующего тура чемпионата 8 августа самарская команда встретится дома с калининградской «Балтикой».