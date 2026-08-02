«Спартак» победил «Ахмат» благодаря голу Барко в концовке матча

«Спартак» одержал победу над «Ахматом» в матче второго тура РПЛ. Красно-белые выиграли в Грозном со счётом 2:1 благодаря голу Эсекьеля Барко на 91-й минуте, сообщает сайт Российской премьер-лиги.

Хозяева открыли счёт уже на пятой минуте. Эгаш Касинтура реализовал пенальти после того, как мяч попал в руку защитнику «Спартака» Кристоферу Ву при розыгрыше от своих ворот.

До перерыва красно-белые смогли отыграться. На 39-й минуте отличился сам Ву, восстановив равенство на табло.

Решающим стал эпизод в добавленное время. Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко забил победный мяч на первой компенсированной минуте. К этому моменту грозненцы уже играли в меньшинстве после удаления Касинтуры на 76-й минуте.

«Ахмат» потерпел первое поражение в текущем чемпионате. В стартовом туре команда сыграла вничью с московским «Локомотивом» — 1:1.

«Спартак» начал сезон с двух побед: ранее столичный клуб разгромил «Родину» со счётом 3:0. В следующем туре москвичи встретятся с «Краснодаром», а грозненцы сыграют с «Факелом».

Ранее петербургский «Зенит» одержал вторую победу подряд в новом сезоне РПЛ, на выезде разгромив «Оренбург» со счётом 3:0. Главным героем встречи стал Максим Глушенков, который оформил хет-трик, забив на 6-й, 58-й и 66-й минутах. Благодаря трём голам полузащитник возглавил список лучших бомбардиров чемпионата.