Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 августа, 20:39

«Спартак» победил «Ахмат» благодаря голу Барко в концовке матча

Обложка © ТАСС / Дмитрий Яковлев

Обложка © ТАСС / Дмитрий Яковлев

«Спартак» одержал победу над «Ахматом» в матче второго тура РПЛ. Красно-белые выиграли в Грозном со счётом 2:1 благодаря голу Эсекьеля Барко на 91-й минуте, сообщает сайт Российской премьер-лиги.

Хозяева открыли счёт уже на пятой минуте. Эгаш Касинтура реализовал пенальти после того, как мяч попал в руку защитнику «Спартака» Кристоферу Ву при розыгрыше от своих ворот.

До перерыва красно-белые смогли отыграться. На 39-й минуте отличился сам Ву, восстановив равенство на табло.

Решающим стал эпизод в добавленное время. Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко забил победный мяч на первой компенсированной минуте. К этому моменту грозненцы уже играли в меньшинстве после удаления Касинтуры на 76-й минуте.

«Ахмат» потерпел первое поражение в текущем чемпионате. В стартовом туре команда сыграла вничью с московским «Локомотивом» — 1:1.

«Спартак» начал сезон с двух побед: ранее столичный клуб разгромил «Родину» со счётом 3:0. В следующем туре москвичи встретятся с «Краснодаром», а грозненцы сыграют с «Факелом».

Дзюба пролетает мимо «Спартака» — клуб отказался от камбэка
Дзюба пролетает мимо «Спартака» — клуб отказался от камбэка

Ранее петербургский «Зенит» одержал вторую победу подряд в новом сезоне РПЛ, на выезде разгромив «Оренбург» со счётом 3:0. Главным героем встречи стал Максим Глушенков, который оформил хет-трик, забив на 6-й, 58-й и 66-й минутах. Благодаря трём голам полузащитник возглавил список лучших бомбардиров чемпионата.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ФК Спартак
  • Футбол
  • рпл
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar