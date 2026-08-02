«Зенит» обыграл «Оренбург» со счётом 3:0 благодаря хет-трику Глушенкова

Петербургский «Зенит» на выезде обыграл «Оренбург» со счётом 3:0 в матче второго тура Российской премьер-лиги. Об этом сообщили в РПЛ.

Все три мяча в этой встрече забил Максим Глушенков. Полузащитник отличился на 6-й, 58-й и 66-й минутах. С тремя голами он вышел на первое место в списке бомбардиров чемпионата. Примечательно, что в прошлом сезоне Глушенков уже впечатлял против этого соперника — в домашней игре он оформил покер, а «Зенит» победил 5:2.

Для «Оренбурга» это первое поражение в новом сезоне. До этого команда дома одолела «Ростов» со счётом 2:1. «Зенит» же выиграл второй матч подряд: в стартовом туре сине-бело-голубые разгромили тольяттинский «Акрон» 5:0.

В следующем туре оренбуржцы 9 августа сыграют в гостях с казанским «Рубином». Ещё раньше, 5 августа, команда стартует в групповом этапе Кубка России гостевой игрой против московского «Спартака». В тот же день «Зенит» дома примет калининградскую «Балтику», а 9 августа встретится в чемпионате со столичной «Родиной».

Напомним, «Оренбург» удачно начал новый сезон, обыграв на своём поле «Ростов» со счётом 2:1. Гости повели после гола Виктора Мелёхина на 47-й минуте, а вскоре хозяева остались вдесятером из-за удаления Максима Савельева. Несмотря на это, «Оренбург» переломил ход матча: в концовке забили Руслан Куль и Андрей Касаджиков, чей мяч в добавленное время стал победным.