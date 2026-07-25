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25 июля, 16:27

«Зенит» разгромил «Акрон» со счётом 5:0, дубль оформил Соболев

Игроки «Зенита». Обложка © ТАСС / Евдокимов Вячеслав

Игроки «Зенита». Обложка © ТАСС / Евдокимов Вячеслав

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» на выезде разгромил «Акрон» со счётом 5:0. Встреча прошла на «Солидарность Самара Арене». Уже на 7-й минуте счёт открыл Александр Соболев, а на 18-й оформил дубль. Затем отличились Густаво Мантуан (34-я минута), Джон Джон (77-я) и Фелипе Аугусто (83-я).

У «Акрона» был отменён гол Марата Бокоева на 67-й минуте из-за нарушения правил. Во 2-м туре «Зенит» 2 августа сыграет с «Оренбургом», а «Акрон» 1 августа встретится с «Рубином». Команды уже готовятся к следующим матчам.

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Ранее московский «Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой оценить решения арбитра Евгения Буланова после поражения от «Зенита» в матче за Суперкубок России, хотя ранее клуб уже требовал переигровки, но КДК РФС отказал и оставил результат в силе. Инцидент сопровождался стычкой игроков и реакцией трибун, спровоцированной празднованием гола Соболева.

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Анастасия Никонорова
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