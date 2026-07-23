Подразнил бывших фанатов — получил штраф: Соболева наказали после Суперкубка

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал нападающего «Зенита» Александра Соболева на 30 тысяч рублей после матча за Суперкубок России со «Спартаком». Действия футболиста признали провокационными и создающими угрозу нарушения общественного порядка.

Соболев сравнял счёт с пенальти на восьмой компенсированной минуте, после чего подбежал к сектору красно-белых и демонстративно указал на свою футболку. Болельщики «Спартака» ответили нецензурными зарядами и начали бросать на поле бутылки.

Сам «Зенит» получил штрафы на общую сумму 175 тысяч рублей. Клуб заплатит 100 тысяч за шесть предупреждений, 25 тысяч — за скандирование болельщиками нецензурных выражений и ещё 50 тысяч — за массовый выход запасных и персонала на поле.

Общая сумма штрафов «Спартака» составила 195 тысяч рублей: 95 тысяч — за оскорбительные заряды, по 50 тысяч — за брошенные на поле предметы и массовый выход представителей команды. В исходнике сумма была посчитана как 245 тысяч, но отдельного дополнительного штрафа ещё на 50 тысяч в официальном решении РФС нет.

КДК также отклонил протест «Спартака», который требовал переиграть встречу из-за отсутствия жеребьёвки ворот перед серией пенальти. Результат матча оставили в силе: основное время закончилось со счётом 1:1, а «Зенит» победил по пенальти — 4:2.

Ранее Life.ru показывал, как празднование гола Соболева спровоцировало стычку игроков и реакцию трибун. Позднее красно-белые потребовали переигровки, однако КДК РФС отказал «Спартаку» и сохранил результат Суперкубка.