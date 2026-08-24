Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 13:29

«Спартак» раскрыл, какую травму Руслан Литвинов получил в матче против «Зенита»

У полузащитника «Спартака» Литвинова диагностировали повреждение связки колена

Руслан Литвинов после получения травмы на поле в матче против «Зенита». Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Руслан Литвинов после получения травмы на поле в матче против «Зенита». Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

У полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова диагностировано повреждение внутренней боковой связки коленного сустава. Об этом рассказали в пресс-службе московского футбольного клуба. Травма была получена в ходе матча против петербургского «Зенита».

«Ориентировочный срок восстановления нашего полузащитника займёт около месяца. Здоровья, Рус!», — говорится в сообщении.

«Наконец-то выдохнул»: Тюкавин прервал голевую засуху
«Наконец-то выдохнул»: Тюкавин прервал голевую засуху

Напомним, Руслан Литвинов получил травму в ходе матча пятого тура РПЛ против «Зенита». Полузащитник «Спартака» повредил ногу во время борьбы с представителем «сине-бело-голубых» Густаво Мантуаном. Футболист не смог продолжить игру и покинул газон, пока его держали под руки.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Футбол
  • ФК Спартак
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar