«Спартак» раскрыл, какую травму Руслан Литвинов получил в матче против «Зенита»
У полузащитника «Спартака» Литвинова диагностировали повреждение связки колена
Руслан Литвинов после получения травмы на поле в матче против «Зенита». Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»
У полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова диагностировано повреждение внутренней боковой связки коленного сустава. Об этом рассказали в пресс-службе московского футбольного клуба. Травма была получена в ходе матча против петербургского «Зенита».
«Ориентировочный срок восстановления нашего полузащитника займёт около месяца. Здоровья, Рус!», — говорится в сообщении.
Напомним, Руслан Литвинов получил травму в ходе матча пятого тура РПЛ против «Зенита». Полузащитник «Спартака» повредил ногу во время борьбы с представителем «сине-бело-голубых» Густаво Мантуаном. Футболист не смог продолжить игру и покинул газон, пока его держали под руки.
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