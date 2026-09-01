Бутылка в поле — три года без футбола: Фанатов «Факела» наказали после матча с «Зенитом»

Советский районный суд Воронежа назначил двум болельщикам «Факела» по двое суток административного ареста за броски пластиковых бутылок во время матча с «Зенитом».

Инцидент произошёл 29 августа на стадионе «Факел». Во втором тайме болельщики с сектора С Восточной трибуны дважды бросили в сторону участников матча пластиковые бутылки с водой объёмом 0,5 литра.

Обоих признали виновными в грубом нарушении правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях. Суд учёл, что действия болельщиков могли создать угрозу безопасности людей на стадионе.

Помимо двух суток ареста, каждому назначили запрет на посещение официальных спортивных соревнований сроком на три года.

Ранее «Зенит» в меньшинстве вырвал победу у «Факела» со счётом 1:0. Александр Соболев реализовал пенальти на 90+3-й минуте, принёс петербуржцам три очка и помог команде набрать 12 очков после шести туров.